Bursa Valiliği’nde deprem!

BURSA’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Vali Yardımcısı Emir Osman Bulgurlu, polis tarafından gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından 15 Temmuz’daki darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa Vali Yardımcısı Emir Osman Bulgurlu gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 55 yaşındaki Emir Osman Bulgurlu’nun sorgulanmasının sürdüğü bildirildi.

Antalya’nın Manavgat İlçesi Kaymakamlığı yaparken, 2015 yılının Haziran ayında Bursa’ya atanan evli ve 2 çocuk babası Bulgurlu’nun, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bu arada Bursa’da gözaltına alınan ve dün FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye çsevk edilen, aralarında Aktif-Sen yöneticileri ve toplantılara katılan ‘ablalar’ın da bulunduğu 21 kişi, çıkarıldıkları mahkemece ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak : DHA

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