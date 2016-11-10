Bursa Ulu Önder’i böyle andı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 78. yıl dönümünde Bursa’da saygıyla anıldı.



Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Bursa’da da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk’ün öldüğü saat olan saat 09:05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte şehrin en işlek iki caddesinde trafik bir anda durdu.

Araçlarından dışarıya çıkan çok sayıda vatandaş saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşı okudu.

Haşimişcan Caddesi üzerinde sabah işlerine yetişmek isteyen vatandaşlar sirenlerin çalmasıyla birlikte aniden durup saygı duruşunda bulundu.

Çevredeki iş yerlerinin önüne çıkan esnafta İstiklal marşı okudu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup öğretmen de saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuyup dağıldı.

Caddede simit satan Celal Bakır, “10 Kasım vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun, Atatürk’ün bize kurduğu ülkede daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçinebileceğiz inşallah” dedi.

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