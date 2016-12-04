Bursa TÜYAP’ta 2017’de hedef: 96 fuar

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarcılık sektörünün Türkiye’de büyümeye açık olduğunu belirterek, “2016’da hedeflerimizi yakaladık. İnşallah önümüzdeki yıl da istediğimiz hedeflere ulaşırız. TÜYAP grubu olarak önümüzdeki yıl 96 fuar hazırlayacağız.” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Ersözlü, yaptığı açıklamada, Türkiye’de bu yıl yaşanan sıkıntılara rağmen planladıkları fuarları açarak ilgili sektörlere katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri fuarlarla bu yılki hedefleri yakaladıklarını ifade eden Ersözlü, “TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak olarak bu yıl 4 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısı hedefledik. Yaklaşık 125 ülkeden de ziyaretçi bekliyorduk. Aralıkta, İstanbul’da gerçekleştirilecek plastik fuarı ve Bursa’da gerçekleştirilecek Endüstri Zirvesi ile yılı kapatacağız. Bu fuarlarla beraber ön gördüğümüz hedeflerimizi yakalamış olacağız.” diye konuştu.

Ersözlü, 2016 yılının dünyada birçok açıdan sıkıntılı geçtiğini ve Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimini atlattığını hatırlatarak, “Aldığımız önlemlerle ve son dönemde yapılan fuarlarla ziyaretçi sayılarımız tekrar normal seviyelere geldi. Önemli olan ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamak. 2016’da hedeflerimizi yakaladık. İnşallah önümüzdeki yıl da istediğimiz hedeflere ulaşırız. TÜYAP grubu olarak önümüzdeki yıl 96 fuar hazırlayacağız. 2016’ya göre 11 fuar fazla olacak.” ifadelerini kullandı.

Şehir ekonomisine 250 milyon liralık katkı

Bursa’da yapılan fuarlara yıl sonuna kadar 750 bin ziyaretçi getirmiş olacaklarını ve bu ziyaretçilerin yaklaşık 250 bininin farklı şehirlerden ve yurt dışından geldiğini vurgulayan Ersözlü, fuarların, şehir ekonomisine ortalama 250 milyon lira katkı sağladığını söyledi.

Ersözlü, fuar düzenledikleri şehirde, güvenlik, temizlik, reklam, marangoz, tasarım gibi 17 sektörü hareketlendirdiklerini dile getirerek, her fuarla bin 200 kişilik istihdam yarattıklarını anlattı.

Ülkenin geleceğine güvendiklerini belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

“Ülkemizin önü açık. Yeter ki bizi durdurmasınlar ve önümüzü kesmesinler. Fuarcılık sektörü önümüzdeki dönemde Türkiye’de çok büyüyecek. Bu iş Batı’dan bizim coğrafyamıza, bizden de Asya Pasifik coğrafyasına doğru kayıyor. Bazı konulardaki üretimler de bizim bölgeye kaydıkça fuarcılık sektörü yükselmeye başlayacak. Şu anda Batı’daki ölçekleri yakalamaya başladık. Türkiye ve özellikle İstanbul, uluslararası fuarcılık anlamında önümüzdeki 10 yıllık süre içinde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelecek.”

İstanbul’da, bazı sektörlerde dünyanın en önemli birinci ve ikinci, Avrupa’nın en büyük fuarlarının yapılmaya başlandığını ifade eden Ersözlü, ülkede gerçekleştirilen tarım, makine, otomotiv, mobilya, ev tekstili, mermer, plastik, ambalaj ve ağaç işleme fuarlarıyla önemli döviz girdisi sağlandığına dikkati çekti.

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