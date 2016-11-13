Bursa trafiğine 25 milyonluk çözüm

Bursa’da Mudanya kavşağının yenilenerek hizmete açılmasının ardından bu kavşağın Dikkaldırım’a bağlantısını sağlayacak olan yol ile aynı zamanda 3 ana aksın kesiştiği noktada yaşanan trafik sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 25 milyon liralık köprülü kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları ile çözüme kavuşuyor.



Hayran cadde, Mihraplı cadde ve Beşevler’den gelen trafiğin kesişme noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çalışma tamamlandığında sinyalizasyon sisteminin kalkacağını ve trafiğin tüm yönlere kesintisiz şekilde işleyeceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın kuzeyinde 3 ana aksın kesiştiği noktaya köprülü kavşak kazandırıyor.

Hayran Cadde, Mihraplı Cadde ve Beşevler’den gelen trafiğin kesişme noktasındayapılacak Mihraplı Köprülü Kavşağında incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kent içi ulaşımın rahatlatılması, trafiğin kesintisiz sağlanması konusunda gerekli tüm adımları attıklarını söyledi.

Kesişme noktasına köprülü kavşak

Mudanya kavşağı hizmete açılırken, bir yandan da bunun uzantısı olan noktalarda yapılacak çalışmaları başlattıklarını dile getiren Başkan Altepe, “Hüdavendigar parkının kuzeyinde, bir yanda Beşevler Odunluk bölgesinden gelen yol, bir yandan Mihraplı Caddemiz bir yandan da hayran cadde geliyor. Özellikle bölge yoğun bir bölge, 3 aks da yoğun bir aks. Mudanya Kavşağından yeni kol ile Dikkaldırım bölgesine gelecek trafiğin de önemli bir yükü olacak. Yol ve köprü çalışmaları başladı. Hem Beşevler’den gelen hem Dikkaldırım’dan gelen hem de stadyum önünden gelen trafik kesintisiz bir şekilde akacak. Sadece bu kavşak ve bağlantı yolu için 25 milyon liralık yatırım yapıyoruz. En kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalar sırasında halkımızın sorun yaşamaması için geçici olarak Hüdavendigar Parkı içinden geçiş verdik. Çalışma kapsamında Mudanya Kavşağı’ndan Bursa istikametine gelirken mevcut köprü de genişletilmiş olacak. Bursa istikametine ayrılanlara ilave iki şerit olacak. Sinyalizasyonun da kalkmasıyla birlikte trafik kesintisiz şekilde akacak” dedi.

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