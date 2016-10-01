Bursa trafiğinde tehlikeli yolculuk

Bursa’da, 10 yaşındaki bir çocuğun spor araba kullanırken babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ile trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 4 kişinin aynı motosiklet üzerinde canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, görenleri şaşkına çevirdi.



Özlüce Mahallesi’nde çekildiği tahmin eden ilk görüntülerde, 10 yaşlarındaki bir çocuğun son model spor otomobilin direksiyonunda hız yaparken babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekti.

Bir süre sonra küçük çocuğun babası oğlunun görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı.

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