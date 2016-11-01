Bursa trafiğinde dijital takip

Bursa Servis Araçları Esnaf Odası tarafından Bursalı mühendisler tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen SERTEK ile odaya bağlı 3300 araç ULUTEK’teki merkezden takip edilecek. Hem araç takibi hem de araç içi ve dışı kayıt sistemini kapsayan proje ile servis araçlarının trafik yoğunluğuna göre merkezden alternatif güzergahlara yönlendirilerek trafiğin yoğunluğunun önlenmesi amaçlanırken, araç içi ve dışı kayıt sistemiyle de servis kullanıcılarının huzur ve güvenliğine katkı sağlanacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Ser-Odasan’ın ULUTEK’teki yerini ziyaret edip, sistemin çalışma şekli hakkında bilgi aldıktan sonra kent içi trafik yoğunluğuna çözüm getirmesi hedeflenen sistemin startını verdi. Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sadi Aydın da Oda sermayesiyle kurulan Ser-Odasan’ın ilk üretimi olan SERTEK’in startını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bursa’da ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla bir taraftan raylı sistem, köprü ve kavşaklar ile yeni yol yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi ve servis araçlarının trafikte yükünün en aza indirilmesi için hazırlanan projeleri de destekliyor. Bu kapsamda Servis Araçları Esnaf Odası ile işbirliği halinde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, oda sermayesi ile kurulan ULUTEK’teki Ser-Odasan firmasının ilk yerli teknoloji üretimini de yerinde inceledi. Bursalı mühendislerce yüzde 100 yerli yazılım ve üretimle hazırlanan araç takibi, araç içi ve dışı kayıt sistemi yapan SERTEK’in çalışma sistemi hakkında bilgiler alan Başkan Altepe, şehir içi trafik yoğunluğunun ancak akıllı şehir içi taşımacılık sistemleri ile ortadan kalkacağını belirterek, bu alandaki tüm çalışmaları destekledikleri söyledi.

Hem ulaşım hem huzur projesi



Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sadi Aydın’dan sistemin çalışma şekli hakkında bilgi alan Başkan Altepe, üretimi tamamlanan sistem ile odaya bağlı 3300 aracın merkezden yönlendirilmesi, trafik yoğunluğunun azaltılması ve verimin artırılmasının amaçlandığını kaydetti. Sistemin startını veren Başkan Altepe, “Artık araçlara montaj çalışması başlayacak. Bu sistemle hem daha güvenli yolculuk hem de kamera sistemleri ile huzur ortamı sağlanmış olacak. Merkeze bağlantılı olarak araçların şehir içinde yönlendirilmesi sağlanacak. Servis araçları, yoğunluk durumuna göre daha kısa hatlara ve en uygun güzergahlara yönlendirilecek. Böylece hem servis aracı işletmecisi olan esnafımız kazanacak hem de servis kullanan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğe katkı sağlayacak. Bu çalışmaya imza atan esnaf odamızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sistemin tüm araçlara montajı konusunda gerekli desteği de sağlayacağız” dedi.

Gurur ve mutluluk içindeyiz

Servis taşımacıları olarak büyük bir gurur ve mutluluk içinde olduklarını dile getiren Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Sadi Aydın da, “Bize personellerinin can güvenliğini emanet eden işadamlarımız adına, en sevdikleri varlıkları olan yavrularını bize teslim eden velilerimiz adına çok mutluyuz. Çünkü yazılım ve donanımı yüzde 100 Bursalı mühendislerimize ait olan ilk üretimimizin startını Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte veriyoruz. Projeyi trafik yoğunluğuna karşı ortak çözüm üretmek hedefiyle haya geçirmiş buluyoruz” dedi.

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