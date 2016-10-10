Bursa terminaline baskın! 25 kilo esrar ele geçirildi
Bursa’da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 25 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Bursa polisi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve çevresinde operasyon düzenledi.
Otobüsle 25 kilo 740 gram esrar getiren V.K.(25) ve O.E.(25) kıskıvrak yakalandı.
Ekipler uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İHA