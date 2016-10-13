Bursa Teknik Üniversitesi’de öğrencilerin ödül heyecanı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yıldırım yerleşkesinde 2016 ödül ve burs töreni gerçekleştirildi.



Tören açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Kendini bilen, geliştiren, alanında yetkin ve kalifiye bireyler yetiştirme çabası içerisinde bir üniversiteyiz. Bu noktada eğitim sistemimizdeki aksayan kısımların tespiti ve sistemin sil baştan revize edilmesi büyük önem taşımakta. Fakat tek başına bizlerin çabasıyla değil öğrencilerin idealist bir biçimde hocalarını sahip oldukları bilgi ve donanımları güncellemeye teşvik etmeleri de bu dönüşüme katkı sağlayacaktır. Teknoloji konusunda maalesef dışa bağımlı konumdayız. Medeniyete beşiklik yapmış fakat şimdi savaşların hüküm sürdüğü Ortadoğu coğrafyasını, bu değerli toprakları eskisi gibi bilimin kaynak noktası haline getirmeli aydınlık günler için özenle çalışmalıyız. Devletimizin ve özel teşebbüslerin siz öğrencilerimize sağlamış olduğu bu güzel imkânları en iyi şekilde kullanmanızı temenni ediyor, desteklerinden ötürü FETA TEKSTİL Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koçer’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Lif ve Polimer Mühendisliği bölümlerinden toplam 16 öğrenciye burs ve ödülleri takdim edildi.

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