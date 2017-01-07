‘Bursa Söyleşileri’nde tarihe yolculuk

Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından ilki gerçekleştirilen “Bursa Söyleşileri”nin ‘Heykel Postane Arası Küçük Adımlar, Büyük Hayaller’ konulu etkinliğinde Bursa’ya dair nostaljik ve duygu dolu bir yolculuk yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından ilki gerçekleştirilen “Bursa Söyleşileri”nin ‘Heykel Postane Arası Küçük Adımlar, Büyük Hayaller’ konulu etkinliği Setbaşı Şehir Kütüphanesi’nde yapıldı. Moderatörlüğünü Mehmet Esen’in yaptığı “Bursa Söyleşileri” misafir konuşmacısı ise Bursa hakkında çok kıymetli çalışma ve eserlere sahip olan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal oldu. Efsanelerle kurulan şehirlerin de tılsımlarına değinerek, Bursa’nın tılsımının da su üzerine yapıldığının anlatıldığı giriş bölümünden sözü alan Prof.Dr. Gürsakal, “Bursa’nın Mektubunu” okudu. Adeta kısa ve nostaljik bir Bursa turunun atıldığı etkinlikte konuşan Gürsakal, “Haydi o günlerde nüfus çok kalabalık olmadığı için Heykel-Postane arasında, akşamüstleri tur atarak sosyalleşiyordunuz diyelim. Ama neden farklı arkadaş gruplarının, ileri geri dolaşırken her karşılaştıklarında sürekli selâmlaştıklarını; doğrusu o zaman da anlayamamıştım, şimdi de anlayamıyorum. Bugünün sosyal medyası gibi bir şeydi galiba Heykel-Postane turları. Unutma ne cep telefonları var ne de yeteri kadar evlerde telefon. İnsanlar birbirlerini, bir yerde kahve çay içme zorunluluğu olmadan caddede görüp konuşabiliyorlardı. Birileriyle iletişim kurma hevesinin somut bir göstergesiydi bu turlar. O zamanın ekonomik koşulları gereği çok sık elbise, çok sık saç stili değiştirilmese bile insanlar, kimde ne değişiklik olduğunu bu turlarda görebiliyorlar, birilerinden bu yolla haber alabiliyorlardı” dedi.

Turların adı Heykel-Postane turları olsa da gerçekte turun, Postane-Mahfel arasında atıldığını dile getiren Gürsakal, “İnsanlar sokakta yürürken sohbet etmeyi seviyordu herhalde o günlerde. Zaman her şeyi nasıl da değiştiriyor. Bugün, o günlerde ileri geri yürüyenlerin birine çocukları, “Baba ne diye caddede tur atıyordunuz?” diye sorsa, “Ne bileyim evladım o zaman adet öyleydi”den başka bir cevap aklına gelmez herhalde” diye konuştu.

Dinleyicilerin de zaman zaman duygulandığı söyleşide; Heykel-Postane arası çok kısa bir yol gibi gözükse de, o güzergahta yürürken kurulan hayallerin güzelliği, alınan kararların ciddiyeti ve hissedilen acıların yakıcılığının bugün içimizi ısıtan yegane his olduğu üzerinde duruldu.

Etkinliğin sonunda Prof.Dr. Gürsakal; konusu Balibey ve Ayvaini mağaraları ile İznik gölü olan romanı “Albino Yayın Balığının Gözleri”ni imzalattı.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail