Bursa raylı sistemlerde marka oldu

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Makine Mühendisi Taha Aydın, Bursa’nın ortaya koyduğu vizyon sonucu lisansı yüzde 100 Türklere ait olan karada yürüyen ilk aracı İpekböceği tramvayını ürettiğini belirterek, “3 milyon 200 bin euroya aldığımız araçlar, böylelikle 1 milyon 600 euroya düştü. Sanayimiz, raylı sistem çalışmalarımız gelişti, ülkemize katma değer sağladık” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Makine Mühendisi Taha Aydın, Sabah Gazetesi tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’ kapsamındaki oturum bölümünde konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem vizyonu ve projeleri hakkında bilgiler veren Taha Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yerel seçimlerden sonra Bursalılara verdiği sözle ipekböceği tramvayının vizyon projesi olarak yapıldığını söyledi. Bursa’nın mühendislik ve sanayi altyapısı kullanılarak Türkiye’nin ilk tramvayının üretildiğini hatırlatan Aydın, “3 milyon 200 bin euroya aldığımız araçlar, böylelikle 1 milyon 600 euroya düştü. Avrupa’yı gezdiğimizde bizlere, ‘4-5 senede bir modeli zor geliştirirsiniz. Zor bir teknoloji’ dediler. Tramvay, hızlı trenden sonra gelen en zor raylı teknolojidir. İhtiyaç dolayısıyla çalışmalara oradan başladık. Bir sanayicimizi yönlendirerek 6 senede 4 tane model geliştirdik. Dolayısıyla ülkemize kazandırdık ve Türkiye’ye yön verdik. Hiçbirşey yapmadıysak da 420 milyon TL’yi şehrimizde tutmuş olduk. Bu kadar paranın çıkışını engellemiş olduk. Bunun yanında sanayimiz, raylı sistem çalışmalarımız gelişti, ülkemize katma değer sağladık. Dünyada şuan 1.7 triyon dolarlık uluslararası raylı sistem pazarı var. Bunun için yerli olmamız gerekiyor” dedi.

“Lisansı yüzde 100 Türklere ait karada yürüyen ilk araç”

Bir tramvayın kilosunun 55 euro, iki kişilik bir uçağın 250 euro, Beoing ölçeğindeki uçakların ise 1 milyon euro katma değer sağladığını dile getiren Aydın, Bursa’da tüm bunları düşünerek Yüksek Teknoloji Sanayi Bölgesi’nin kurulmasını planladıklarını ifade etti. İpekböceği tramvayının tasarımının, yazılımının ve tüm mühendislik çalışmalarının yerli olduğunu belirten Taha Aydın, “Vizyonumuzla ortaya koyduğumuz bu araç, lisansı yüzde 100 Türklere ait karada yürüyen ilk araçtır. Yurtdışındaki mühendislik firmaları tarafından test edilmiş bir araçtır. Avrupa’nın büyük bir şirketi, Almanya’daki bir ihaleyi bizim yerli tramvayın modeliyle girdi. Yani aracın Alman standartlarında olduğunu, Avrupa şehirlerinde de kullanılabileceğini gösteriyor. Bunu başarmış bir Bursa’dan bahsediyoruz” diye konuştu.

Şehirleri planlarken ulaşımın öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Taha Aydın, artık inşaat firmalarının da tanıtımlarında raylı sistemlere olan yakınlıklarını avantaj olarak insanlara sunduğunu hatırlattı. Bursa’da yapılan anketlerde insanların yüzde 83 oranında en büyük sıkıntı olarak ulaşımı gösterdiğini anlatan Aydın, ulaşım sıkıntısı çözülürken lastik tekerlekli ulaşımın artık çözüm olamayacağını, raylı sistemlerin yapılması gerektiğini ifade etti. Elektrikli taşımanın lastikli taşımaya göre kendini 6 kez daha fazla amorti ettiğini vurgulayan Aydın, “Avrupa’ya bakıldığında metrolar eski ama yürüyor. Bizler ikinci el araç alıp eksiklerimizi gidermek için girişimde bulunduk. Bazı kesimler bizlere tepki gösterdi. Bu araçların yürüyor olması önemlidir. Şimdi bizler bu ikinci el araçları yeniliyoruz. Bunu da ikinci el fiyatına ama en modern ve en teknolojik şekilde yapıyoruz. Bizler katma değeri yüksek ürün üreten Bursa’da bahsediyoruz. Bir aracı yüzde 55 yerli yaptığınıza yüzde 68 civarında katma değer üretmiş oluyorsunuz” dedi.

İstanbul yolu üzerindeki T2 raylı sistem çalışmalarına başladıklarını da hatırlatan Aydın, İstanbul’dan Bursa’ya girilirken daha modern bir görünümün ortaya çıkacağını ifade etti. ‘Niye metro değil’ tarzındaki eleştirilere de cevap veren Aydın, “Bunu seçim yaparken kafamıza göre seçmiyoruz. Bunların planlanması ve tasarlanması gerekiyor. Bizler uluslararası firma olan Dr. Brenner ile çalıştık. Onlar İstanbul yolunda tramvayın yeterli olacağını bizlere iletti. Yer altına aldığınızda maliyet 1’e 12 kat artıyor. Eğer yaptığınız ulaşım kavşaklarda, geçitlerde insanların veya taşıtların hareketini engellemiyorsa tramvay tercih edilir.

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