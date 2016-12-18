Bursa örnek oluyor

Bursa’da gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler 1. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’, ‘Şehir Şehir Büyük Türkiye’ hedefiyle, Marmara Bölgesi ve yakın çevresinde, hizmetlerini sürdüren yerel yönetimlerin temsilcilerini Bursa’da bir araya getirdi. Yerel yöneticiler, Bursa’daki program kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile Bursa Büyükşehir Stadyumu’nu da inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Grand Swiss-Bellhotel Çelikpalas Otel’de AK Parti tarafından gerçekleştirilen ‘Yerel Yönetimler 1. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’, Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova belediyelerinden başkanlar ile belediyelerin bürokratlarını da Bursa’da bir araya getirdi.

Bursa’ya gelen konuklar, toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan örnek yatırımlardan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ile Bursa Büyükşehir Stadyumu’nu yerinde inceleme şansı buldu. Başkan Altepe, BTM’de yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan yatırımlarından örnekler verdi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin oluşum sürecini anlattı. Başkan Altepe, BTM’nin dünyadaki bilim merkezilerinin taranarak ve detaylıca değerlendirilerek en güzel şekilde Bursa’ya kazandırıldığını söyledi. BTM’yi gezen ve deney düzeneklerini ilgiyle inceleyen Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya da merkezin çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Stadyumu’nu da gezen yerel yöneticiler, stadyumun kentin değerine değer kattığını söyleyerek, Başkan Altepe’yi Bursa’ya hizmetlerinden dolayı tebrik ettiler. Konuklar, Bursa’da Uludağ ile Muradiye Külliyesi, Tophane, Ulucami ve Hanlar Bölgesi’ni de gezdi.

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