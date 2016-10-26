Bursa Orhangazi’de deprem!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bugün Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntı, saat 12.01’de meydana geldi.

Bursa’da 25 Ekim Salı günü gece saatlerinde de Mustafakemalpaşa’da 4.1 büyüklüğünde, sabah 05.06’da yine aynı bölgede 2.8 büyüklüğünde ve 10.18’de 3.2 büyüklüğünde üç deprem olmuştu.

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