Bursa organ naklinde Avrupa’dan önde

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Ekim 2016 itibarıyla Bursa bölgesinin pmp (milyon nüfus başına kadavradan donör sayısı) oranının 19,5’e ulaştığını, 2017 hedeflerinin ise 25 olduğunu bildirdi.

Akan, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, organ bağışıyla ilgili çalışmalara 2009 yılında başladıklarını hatırlattı.

Bu çerçevede birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Özcan Akan, “Bu yıllarda, milyon nüfus başına kadavradan verici sayısı olarak değerlendirdiğimiz ‘pmp’ değerinde ülke değeri 4,2 iken, Bursa 1,8 seviyesindeydi. Bursa için bu oldukça düşük bir rakam ve Türkiye’nin 4’üncü büyük kentine yakışmıyordu. Bu kapsamda öncelikle eğitim çalışmalarına hız verildi, ardından bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlere başlandı ve 2010 yılında bu rakam 3,2’ye çıktı.” diye konuştu.

2017 hedefi 25

Yürütülen çalışmalarla Bursa’nın pmp değerini 2016 yılı itibarıyla 19,5’e çıkardıklarını belirten Dr. Akan, organ nakli hedeflerini ise şöyle ifade etti:

“Biz 2016’da ‘Avrupa hedeflerini yakalamalıyız’ dedik ama şimdi Avrupa’yı da geçiyoruz ve oradaki birçok ülkeyi aşmış olduk. 2016 yılında ekim ayı itibarıyla 103 donör sayısı ile Bursa bölgesinin pmp oranı 19,5’e ulaştı. Bu rakam çok önemli, 20 sınırını yakaladığımız zaman biz İngiltere’yi de geçeceğiz. 2017 hedefimiz ise 25’i yakalamak. Bu rakamı yakaladığımız zaman biz belkide dünyada önde gelen birkaç ülkeden biri olacağız. Biz yıl sonu itibarıyla 20 rakamını aşacağımızı düşünüyoruz.”

Özcan Akan, Bursa’nın başarısının “kadavradan nakil oranları” olması nedeniyle önemli olduğunu vurguladı.

Bursa’da organ naklinin yapılabildiği sadece 3 hastane olduğu bilgisini veren Akan, şunları kaydetti:

“Bunlardan biri Uludağ Üniversitesi, bir özel hastane bir de Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi var. Şevket Yılmaz da şu anda sadece kornea nakli yapılıyor. Henüz böbrek ve karaciğere başlamadık. Yani bugüne kadar biz 2 hastanede bunu yaptık. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerle karşılaştırdığınız zaman, öncesinde organ bağışı için altyapısı olan, kültürel anlamda buna hazır olan iller olmasına rağmen bizim başarımız çok önemli.”

İl Sağlık Müdürü Akan, bundan sonraki hedeflerinin Bursa’yı nitelikli hizmetlerde marka haline getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

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