Bursa Okuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursalıları daha çok okumaya teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Bursa Okuyor’ kampanyası ile vatandaşların, artık 24 saat hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nden faydalanabileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Setbaşı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu’ndan kütüphanelerin mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Kültür sanat şehri Bursa’nın her alanda gelişmesi, marka bir kalite kenti olması yolundaki çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirterek, “Bursa’mız birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan önemli bir şehir. Şehirlerin en önemli değerlerinden biri de kütüphaneleridir. Kütüphaneler, gelişmiş toplumların vazgeçilmezleri, insanların kitapla buluştuğu yerlerdir” dedi.

Kütüphanelerden istenilen her saatte faydalanmanın önemine işaret eden Başkan Altepe, “Bursa’da uzun zamandır bize gelen talepler ve bu ihtiyaçtan yola çıkarak kütüphanelerimizin 24 saat açık tutulmasına karar verdik. Kitap dostlarının kitapla buluşabilmeleri, öğrencilerin derslerine çalışabilmeleri için Şehir Kütüphanesi’ni 24 saat açık tutuyoruz. Gecenin herhangi bir vaktinde vatandaşımız buraya gelip kitabını okuyabilecek. ‘Bursa Okuyor’ kampanyası adı altında bu çalışmamızı geliştiriyoruz. Daha fazla okumaya zaman ayırmak ve buna teşvik etmek amacıyla kütüphanemiz artık 24 saat hizmet verecek” diye konuştu.

Başkan Altepe, vatandaşların kütüphaneye üye olabileceğini ve üye kartlarıyla 24 saat kütüphaneden faydalanabileceğini de ifade ederek, “Bursalı hemşehrilerimizi kütüphanelerimize üye olmaya ve daha çok kitap okumaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

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