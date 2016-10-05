Bursa Nilüfer’e Balkanevi geliyor

Balkan Rumeli Sanayici ve İşadamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.



Başkan Levent Bilek ve beraberindeki BALKANTÜRKSİAD heyeti, Mustafa Bozbey’i Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti.

Karşılıklı işbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette konuşan Levent Bilek, 2016-2018 dönemi projeleri arasında ayrı bir öneme sahip olan “BALKANEVİ” projesinin sonuna geldiklerini hatırlattı.

Orhaneli Yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve 29 Ekim gibi önemli bir günde”BALKANEVİ” adı verdikleri yeni dernek merkezine açılışını gerçekleştireceklerini belirten Bilek, “BALKANTÜRKSİAD Nilüferli olmak için gün sayıyor dersek yeri vardır. 29 Ekim’de, tüm yönleriyle örnek bir dernek merkezi olacak BALKANEVİ’ne tam anlamıyla geçmiş olacağız inşallah. Böylelikle biz de Türkiye’nin en modern kentlerinden birisi olan Nilüferli olacağız; bunun için sabırsızlanıyoruz. Dernek merkezinde sona gelindi, şuan son birkaç ufak tefek rötuş kaldı. Bunların tamamlanması ve açılışın ardından inanıyoruz ki BALKANEVİ ile BALKANTÜRKSİAD, Nilüfer’e ayrı bir değer ve hava katacaktır” dedi.

Bilek, “Nilüfer’e çok yakışır”

BALKANEVİ’yle alakalı detaylı bilgilendirmenin ardından Bilek, Bozbey’e, bir diğer dönem projesi olan ve gerçekleşmesi halinde Türkiye’de bir ilk olmak özelliği taşıyacak “Sosyal Akademi” projesinden söz etti.

Nilüfer Belediyesi’nin, kültür-sanat ve bu gibi birçok etkinlikte örnek işlere imza attığına dikkat çeken Bilek, “Bizim de tam bu doğrultuda önem verdiğimiz bir projemiz var. Bu projenin Nilüfer’e çok yakışacağını düşünüyoruz. Ebeveynler ile çocukları, müzik, sanat ve spor faaliyetleri için ortak alacağı bu dev komplekste, dilediği alanda dilediğince sosyalleşebilecek; hem de aynı alanda. Böyle bir projeyi sizlerle ve de Nilüfer’de hayata geçirmek isteriz. Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye’ye mal olmuş birçok çalışması var, belki birlikte hareket edeceğimiz bu proje de bunlardan birisi olabilir” diye konuştu.

Nilüfer’e değer katacak

BALKANTÜRKSİAD’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, BALKANEVİ’nin Nilüfer’e değer katacağını söyledi.

“Sosyal Akademi” projesi hakkında da konuşan Bozbey, şunları söyledi:

“Aslında bizim hedef düşüncemiz sanat atölyelerinin ve spor yerlerinin olduğu bir bölge oluşturmak. Bunu ne için söylüyorum? İkisini de ayırt etmek lazım. Spor ile sanatı birbirine kattığınız zaman o zaman farklı sorunlar oluyor. Ama sanatla ilgili resim, drama, müzik veya diğer branşların hem kurs hem sunum gerekse de etkinlik yapma alanları oluşturduğumuz zaman daha doğru olacağını düşündük biz belediye olarak. Bu konuda çalışma yürütüyoruz. Sporla ilgili de basketbol, voleybol olsun bir merkezden hentboldur ya da jimnastiği bir merkezden olması o da doğru. Hem ulaşım açısından. İkisi aynı alan içinde bütünleştirilir mi, mümkündür. Bu ünitelerin yapılabileceği bir alan düşündüğümüz zaman en az 25-30 dönüm bir alan olması lazım. Diyelim atletizm pisti yapacaksınız, ona göre bir alan olacak veya yüzme havuzu yapacaksın. Bizde maalesef bu tür yatırımlar atılmış gibi görünüyor.”

Bozbey’in açıklamalarının ardından ziyaret diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. Ziyaretin sonunda Levent Bilek Mustafa Bozbey’e dernek flaması verdi.

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