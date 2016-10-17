Bursa Nilüfer Kadın Korosu’ndan duygu dolu konser

Nilüfer Kadın Korosu’nun gerçekleştirdiği Dünya Astsubaylar Günü Türk Müziği Konseri’nde duygu dolu anlar yaşandı.



Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde ve “17 Ekim Dünya Astsubay Günü” çerçevesinde verdiği konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği, ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.

EN SEVDİKLERİ ŞARKIYDI

Uğur Mumcu sahnesinde gerçekleşen konserin ilk bölümünde; Şırnak’ta 1994’te şehit edilen Jandarma Üsteğmen Lütfü Tekelioğlu’nun korist eşi Kader Tekelioğlu, “Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben” şarkısını solo söyledi. Şef Aysel Gürel’in solisti “Bu onların birlikteyken en sevdikleri şarkıydı. Şimdi şehidimizin eşi seslendirecek” sözleriyle anons ettiği sırada salonda hüzün rüzgarları esti.

EŞLER SOLO SÖYLEDİ

Konserde ayrıca Gülay Sürücü ile her biri emekli subay eşi olan Mukaddes Çağıl, Meral İzgi, Figen Şenyüz de solist olarak görev yaptı. İmre Erten ise kendi yazdığı “Artık Son Olsun” başlıklı şiirini seslendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Nilüfer Belediye Meclis Başkanvekili Aysel Okumuş ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa Şube Başkanı H.Şinasi Doğaç da Koro Şefi Dr. Aysel Gürel’e çiçek verdiler. Başkan Doğaç ayrıca, derneğe önemli katkılarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e iletilmek üzere Aysel Okumuş’a bir teşekkür plaketi takdim etti. Konserin finalini elde bayraklarla yapan koro önce “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşını söyledi, Hikmet Bigül ve Saadet Çağman dansla eşlik etti. İstek üzerine seslendirilen 10. Yıl Marşı’yla hem sahnede hem salonda görkemli bir tablo yaşandı.

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