Bursa Nilüfer Belediyesi tiyatro sezonunu Romeo ve Juliet’le açıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ 2016-2017 sezonunu, William Shakespeare’in Romeo ve Juliet isimli oyunu ile açıyor. Shakespeare’in en çok bilinen oyunu olan Romeo ve Juliet’in prömiyeri 6 Ekim’de yapılacak.



Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ yeni sezonda yine çok ilgi görecek oyunlarla seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatro tutkunlarının heyecanla beklediği yeni sezonda Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ perdelerini, tüm dünyada 400. ölüm yıldönümünde anılan William Shakespeare’in Romeo ve Juliet isimli oyunu ile açacak.

Romeo ve Juliet’in prömiyeri 6 Ekim Perşembe günü Nâzım Hikmet Kültürevi sahnesinde yapılacak.

Serdar Biliş’in yönettiği Romeo ve Juliet’i güncel Türkçeye Ahmet Sami Özbudak uyarladı. Dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını Tomris Kuzu’nun yaptığı oyunun koreografisi Tuğçe Tuna’ya ait.

Romeo’yu Mert Tiryaki’nin, Juliet’i Melissa Akman’ın canlandırdığı oyunun diğer oyuncuları Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Meral Kaya, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz ve Yüce Armağan Erkek.

ÇAĞDAŞ BİR YORUMLA

15 yaş üzerindeki izleyiciler için, çağdaş bir yorumla sahnelenecek oyun tek perde ve 100 dakika sürüyor.

6 Ekim’den sonra her cuma ve cumartesi günleri sahnelenecek oyunun biletleri Nâzım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak Kültürevi ve Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu gişelerinden satın alınabilecek. Herkesi tiyatro ile buluşturma hedefiyle oyunlar sahneye koyan Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’nun yeni oyunu Romeo ve Julıet’in bilet fiyatları da 7,5 ve 10 TL.

SEYİRCİ TİYATROYA DOYACAK

Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ yeni sezonda yeni oyunları izleyici ile buluşturmaya devam edecek. Romeo ve Juliet’in yanı sıra Engin Alkan’ın yönettiği Şark Dişçisi de Nilüfer’de tiyatro meraklılarının izlenimine sunulacak. Ermenice mizah edebiyatının en tanınmış isimlerinden olan Hagop Baronya’nın ilk komedisi olan Şark Dişçisi, görücü usulü evlilikler ve sadakat sorunlarını ele alan eğlenceli bir oyun.

Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’nun geçtiğimiz sezon sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören Tersine Dünya da 2016-2016 sezonunda izleyici ile buluşmaya devam edecek.

MATİNEDE ASKIDA BİLET

Bu sezondan itibaren Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’, oyunlarını cumartesi günleri saat 15:00’de de sahneleyecek. Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ matinede 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzerindekiler için askıda bilet uygulamasına başlıyor. Sınırlı sayıda olacak olan askıda bilet için rezervasyon yaptımak gerekiyor.

Bu konuda bilgi almak isteyenler tiyatro@nilufer.bel.tr adresine a-posta yollayabilir ya da 4132737 numaralı telefondan Nâzım Hikmet Kültürevi’ni arayabilir.

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