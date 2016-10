Bursa Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi’nin hikayesi kitaba dönüştü

Nilüfer’de, 2005 yılında bir grup öğrencinin “Barış Okulu İçin 500 Çocuk Elele” Projesi ile hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi’nin hikayesi kitaba dönüştü. Hazırlanan kitap, projeyi başlatan öğrencilerin de katıldığı törende tanıtıldı.



Nilüfer’de 2005 yılında 11 öğrencinin girişimleriyle başlayan, Nilüfer Belediyesi ve UNICEF’in destekleriyle yüzlerce çocuğa ulaşan “Barış Okulu İçin 500 Çocuk Elele Projesi”nin hikayesi Nilüfer Belediyesi tarafından kitap haline getirildi.

2007 yılı Ekim ayında, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Yerel Gündem 21 arasında imzalanan protokolden sonra, 10-17 yaş aralığında 500 çocuk, Barış Mahallesi’nde “Barış İlköğretim Okulu”nu yaptırabilmek için bir araya geldi. UNICEF’in de desteğini alarak çeşitli materyallerin satışını yapan ve geri dönüşüm atıkları toplayarak gelir sağlayan öğrenciler, 23 Nisan 2007’de okulun temelini atmayı başararak, okulun bugünlere gelmesini sağladı. Okul yapımına kaynak yaratmak için büyük özveriyle çalışan çocukların öyküsü, Nilüfer Belediyesi tarafından kitap haline getirilerek projede yer alan çocuklara ve destekçilerine hediye edildi. 167 çocuğun anı ve duygularını paylaştığı kitapta, çocukların daha sonra ki yıllarda yaptıkları çalışmalara da yer verildi.

Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kitap dağıtım törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, okul idarecileri, yapımında emeği geçen öğrencilerle aileleri de katıldı. Bursa’nın Çevre Ana’sı olarak bilinen Zeliha Köstem de törene katılırken, okulun yapımında gelir elde etmek için yapılan kazı kazan geleneği de törende bir kez daha gerçekleştirildi.

“BU PROJEDEN CIKARILACAK COK DERS VAR”

Öğrencilerin Nilüfer’de dünyaya örnek bir projeye imza attığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu okulun hikayesi bugün kitaba dönüştü. Bu kitabın her satırından alınacak dersler, öğrenilecek şeyler var. 2005 yılında başlayan bu öykü o kadar anlamlı ki 11 çocuk, tüm çocukların mutlu olmasını istedi. Her çocuğun kendileri gibi şanslı olmadığını çok küçük yaşlarda fark eden ve şimdi aramızda her biri genç bireyler olarak bulunan bu çocuklar, hayallerin gerçekleşebileceğini hepimize somut bir şekilde gösterdi. Bu projeye herkes büyük emek verdi” dedi.

Bozbey projeyi başlatan çocuklara da seslenerek “11 çocuk olarak yola çıktınız, çoğaldınız, hepimize, tüm ülkeye çok güzel bir örnek oldunuz. Bugün belki sizlere, insanlığın yüzyıllardır önünde duran en büyük sorun olan savaşa ve çatışmalara bir türlü çözüm bulamıyor olması bir çelişki gibi gelebilir. Bu durumu bir umutsuzluk kaynağı olarak görebilirsiniz. Ama benim, umudum işte burada, aramızda olan olmayan tüm bu gençlere bağlı” dedi.

UNICEF tarafından da benimsenen, dünya çocuklarına örnek gösterilen proje, “Barış Okulu 500 Çocuk el ele” kitabıyla artık daha çok insan tarafından bilinecek, daha çok insana da örnek olacak diyen Başkan Bozbey, “Herkes, çocukların projeyle birlikte büyürken nasıl emek verdiklerini, nasıl kaynak bulduklarını, bir mucizeyi nasıl gerçek yaptıklarını okuyabilecek. Bir kent yöneticisi olarak ben, hem Nilüfer Belediyesi’nin adının böyle anlamlı bir işle anılmasından onur duyuyorum. Her çocuk hayal kurmalı. Bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Benimde hayallerim vardı ve birçoğu gerçek oldu. Hayal kurmak hedefe ulaşmada çok büyük araçtır” diye kaydetti.

ORHON: ÇOCUKLARIN HEDEFİ OLMALI

Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon da çocukların hedefi olması gerektiğini belirterek, “Hayaller hedefler insanı her zaman başarıya götürür. Yoksa çocukları teknolojik araçlarla başımızdan iteklemek çok kolaydır. Ben veya benim olan proje biz ve bizim projemize dönüşmesi çok önemlidir. Liderlik çok önemli kavramdır ama lideri lider yapan ona destek veren ve bunun çığ gibi büyüyen ivmedir. Burada çocukların yaptıkları da ben olan projeyi bize dönüştüren cesarettir. Hepsini ayakta alkışlamak gerekir” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de dünyada savaşların yaşandığını vurgulayarak, “Savaş karşıtı çabalarla barışı kazanmak gerekiyor. Bakın bir grup çocuk saf ve temiz duygularla barış için her çocuğun eşit fırsatlara kavuşması için bu proje hayata geçirilmiş. İmece kültürü bizde her zaman var ve bu çocuklar emeklerini güçlerini birleştirerek ölümsüz örnek bir projeyi hayata geçirmişler. Yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi Okul Müdürü Çağatay Yaşlık da böylesine anlamı bir okulda görev yaptığı için gurur duyduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Yaşlık dünya da örneği olmayan projenin ve başarı öyküsünden herkesin ders çıkarması gerektiğini ifade etti.

Projeyi başlatan öğrenciler arasında yer alan İlayda Temizarabacı, Gaye Temizarabacı, Ece Paşalıoğlu, Gamze Yolgeçer de çocukluklarının parçalarını okulun duvar harcına kattıklarını söylediler. Gençler Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’a günün anısına plaket vererek teşekkür ettiler.

Törenin ardından projeye katkı koyan çocukların plaket ve sertifikaları dağıtıldı.

