Bursa kışa hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerle kara kışa karşı tüm tedbirlerini aldı. Bursa genelinde 119 araç ve 348 personelle ilk kar tanesinin düşmesiyle mücadele çalışmalarını başlatacak olan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için tedbirlerini aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alınırken, karla mücadele için yapılan çalışmalar için bir vardiyada 34 ekip çalışacak. Bu ekiplerden 5’i kar küreme-tuz atma aracıyla (ünimog), 9 ekip kamyon üzeri kar küreme ve tuz atma aracı ile ve 20 ekip ise kürekle tuz atma işini gerçekleştirecek. Merkezde bir vardiyada 5 ünimog, 9 kamyon üzeri kar küreme aracı, 20 kamyon, 2 grayder, 1 loder, 2 Beko loder, 1 ekskavatör, 1 treyler olmak üzere toplam 41 kamyon ve iş makinesi ile çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar bir vardiyada 100 personel olmak üzere 2 vardiyada 200 personel ile gerçekleştirilecek.

24 saat kesintisiz hizmet

Merkezin yanı sıra tüm ilçelerde de sorunsuz bir kış geçirilmesi için gerekli her türlü önlem alındı. İlçelerdeki karla mücadele çalışmalarında da 4 adet kar bıçakçı kamyon, 20 adet greyder, 12 adet loder, 10 adet JBC, 16 adet tuzlama kamyonu, 13 adet 4×4 picup, 3 adet dozer olmak üzere 78 iş makinesi ve 148 personelle hizmet verilecek. Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 10 bin ton tuz ve 105 ton solüsyon bulunurken, merkez ve ilçelerdeki mücadele çalışmaları 24 saat kesintisiz şekilde devam edecek.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Bursa’da beklenen yağmur yağışı, 21.00’dan sonra yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Bursa’da 00.00’da ise hafif kar yağışının olması bekleniyor.

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