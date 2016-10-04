Bursa Kent Konseyi’ne Eurodesk´ten teşekkür

Afyon’da Eurodesk Türkiye tarafından düzenlenen toplantıda, temas noktaları arasında en çok etkinlik yapan ve görselleri paylaşanlardan biri olan Bursa Kent Konseyine teşekkür belgesi verildi.

Eurodesk Yerel Temas Noktası olan Bursa Kent Konseyi, Gençlik Meclisi aracılığıyla, gençler için eğitim, gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2016 yılı içerisinde en çok etkinlik yapan ve görselleri AB Bakanlığı’na bağlı Ulusal Ajans Eurodesk Türkiye ile paylaşan 40 temas noktasından biri olan Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne Afyon´da düzenlenen toplantıda teşekkür belgesi verildi. Bursa Kent Konseyi Eurodesk İrtibat Kişisi olan Başak Saygı Şahin’in katıldığı toplantıda Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı´nın 20. yılı olması sebebiyle gönüllülük temalı oturumlar düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, “Bursa Kent Konseyi olarak meclislerimiz, çalışma gruplarımız ve ofislerimizle, yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda çalışıyoruz. Eurodesk’ten teşekkür belgesi almamız Bursa Kent Konseyi’nin gücünü ve konumunu ortaya koymaktadır. Tüm gönüllülerinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Eurodesk İrtibat Kişisi ve Sivil Toplum ve Projeler Ofisi Sorumlusu Başak Saygı Şahin ise, Eurodesk Brüksel Merkezi tarafından koordine edilen ve Avrupa çapında eş zamanlı yürütülecek 2016 Time to Move kampanyası kapsamında Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ekim ayı boyunca etkinlikler planlayacağını söyledi. Şahin, “Tüm gençlere açık olan etkinliklerin duyurusu Bursa Kent Konseyi’nin, Gençlik Meclisi’nin ve Eurodesk Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecektir” dedi.

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