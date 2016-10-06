Bursa Kent Konseyi’nden ilçelere destek

Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerini ziyaret eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, belediye başkanlarına destek mesajı verdi.



Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Gemlik Belediyesi Başkanı Refik Yılmaz’ı, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Mukaddes Serim’i, Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Kent Konseyi Başkanı Başkanı Neşet Çağlayan’ı, İznik Belediyesi ve İznik Kent Konseyi Başkanı Osman Sargın’ı makamlarında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç ve Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe ile beraber ilçelerin kalkınması ve kent konseylerinin aktif hale gelmesi için her türlü desteğe hazır oldukları mesajını veren Çepni, “Bütünşehir yasası ile beraber 17 ilçemizde Bursa Kent Konseyi faaliyet alanına girdi. İlçelerimizi önemsiyoruz. Buralara el vermek bizler için büyük onur. Bu bölgelerin tüm eksikliklerini gidermek bizim için bir görev. Hep birlikte projeler üreteceğiz” dedi.

“Her ilçeye bir uluslararası festival”

Bursa’nın 17 ilçesinin her birinde en az uluslararası düzeyde bir festival yapılması gerektiğini söyleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, kent konseylerinin desteği ile beraber festivallerin daha önemli bir hale geleceğini belirtti. Bursa Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgiler veren Çepni, “Yılda 2 bin 500 etkinlik yapabilecek gücümüz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın destek ve katkılarıyla Türkiye’de önemli bir konuma geldik. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli çalışmaya imza atıyoruz. 05-10 Kasım tarihleri arasında 6. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ni düzenliyoruz. 6 kıtadan yüzlerce fotoğrafçı festivale katılıyor” şeklinde konuştu.

Gemlik, Orhangazi ve İznik Belediye başkanları ise desteklerinden dolayı Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’ye teşekkür etti.

Ziyaretlerin sonunda Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, belediye başkanlarına Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu Bildiri Kitabı’nı hediye etti.

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