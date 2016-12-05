Bursa Kent Konseyi’nde engellilere moral gecesi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin gönüllü katılımcıları tarafından oluşturulan ritim grubu ve Türk Halk müziği ekibinin verdiği konserle, engelli bireyler ve aileleri doyasıya eğlenerek moral depoladı.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda konser düzenledi. Bursa Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muhsin Özlükurt, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ve engelli bireylerle ailelerinin katıldığı gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. BUSMEK işaret dili kursu öğrencilerinin çevirmenlik yaptığı konserde, ilk olarak Eğitmen Cuma Çimen’in önderliğinde Kalbin Ritmi Grubu’nun özel gösterisiyle sahne aldı. Kullanabildikleri müzik aletleriyle ritim tutan engelliler, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Farklı farklı enstrümanları ahenk içinde çalan bireyler, performanslarıyla ailelerini gururlandırdı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Halk Müziği ekibi Koro Şefi Kemal Kamalı önderliğinde sahne aldı. Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının da enstrümanlarıyla yer aldığı gecede, engelliler solo ve koro halinde eserleri seslendirdi. Sanatla tüm engelleri aşarak dinleyenlere müzik ziyafeti çektiren bireyler, zaman zaman eğlenceli zaman zaman da duygusal anlar yaşattı. Hareketli şarkılarla doyasıya eğlenen engelliler ve aileleri konserle birlikte moral depoladı.

Programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü hep birlikte kutladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Günlerin yüklediği anlamların farkına varmak gerektiğini belirten Çepni, “Dünyanın birçok yerinde mutsuzluk ve sıkıntılar yaşanıyor. Dünya, Engelliler Günü’nde yapılması gerekenleri ve yapılamayanları hatırlamalıdır. Yerel parlamento gibi çalışan Bursa Kent Konseyi, yüzlerce gönüllü katılımcısıyla önemli konulara çözüm üretmeye çalışıyor. Engelliler Meclisi de en aktif meclislerimizden birisidir. Engelli arkadaşlarımız arı gibi çalışarak birçok konuya öncülük ediyorlar. Hepimiz birer engelli adayıyız. Ancak hiçbir şeyin insana engel olmayacağını Engelliler Meclisi gösteriyor. Aslında gönüllerde engel olmamalı. Bu güzel çalışmalar Bursa’ya ve Türkiye’ye örnek olacaktır” dedi.

Vali Yardımcısı Ergün Güngör ise, Engelliler Meclisi’nin çok güzel ve faydalı işlere imza atmaya devam ettiğini dile getirdi. Engellilerin sıkıntılarının sadece kendilerinin ve ailelerinin olmadığını, toplumun ve ülkenin meselesi olduğunu anlatan Güngör, bu sıkıntıları çözmenin devletin görevleri arasında bulunduğunu ifade etti. Engellileri yaşadığı sıkıntılara her kesimin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Güngör, Bursa’daki ve ülke genelinde engelliler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Muhsin Özlükurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çok sayıda çalışmanın yapıldığını, engellilerin bir kez daha engelleri aştıklarını gösterdiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelerde engelli vatandaşların hizmetlere eşit ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmesi için çalıştığını aktardı. Engelli vatandaşlar için mutlu, güvenilir ve erişilebilir bir Bursa için tüm kurumların üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Özlükurt, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirtti.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, ritim grubunun ve koronun güzel faydalı işler yaptığını, konsere gösterilen ilginin de bunu ispatladığını söyledi. Ritim Grubu’nun 2011, Türk Halk Müziği korosunun da 2005’te kurulduğunu hatırlatan Sönmez, gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirterek, eğitimlere çocuklarını getiren tüm ailelere teşekkür etti. Hükümet ve yerel yönetimler tarafından engelliler için güzel adımlar atıldığını ifade eden Sönmez, “Yeter ki engelli arkadaşlar eve kapanmasın. Bizler gibi sosyal faaliyetlere katılarak hayatın her alanında bulunsun. Yaptığımız programlarla aslında engelimiz olmadığını vatandaşa gösteriyoruz. Bizler başardık. Eve kapanan tüm arkadaşların da aramıza katılmasını istiyorum. Ne kadar çok olursak sesimiz o kadar gür çıkar” dedi.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından eğitmen Cuma Çimen, Koro Şefi Kemal Kamalı, işaret dili tercümanı Gökçe Çayır’a, sponsorlara ve günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi. Ayrıca Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen Geleneksel 14. Tavla Turnuvası sonucuna dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Birinci Burhan Garip ve İkinci Hasan Bulut’a tavla, üçüncü Mustafa Tuğtekin ile dördüncü Sebahattin Abi’ye plaketleri Vali yardımcısı Ergün Güngör tarafından takdim edildi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail