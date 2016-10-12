Bursa Kent Konseyi Başkanı Çepni’den İnegöl Belediye Başkanı Aktaş’a ziyaret

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, İnegöl için yapılan faydalı çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç ve Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar hazır bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi gibi meclislerle dezavantajlı gruplara ve farklı kitlelere ulaşma imkanı bulduklarını söyledi. Kent Konseylerinin artık kanunen kurulmasının zorunlu hale getirildiğini söyleyen Çepni, içerisinde gönüllülüğü de barındıran kent konseylerine belediye başkanlarının değer vermesinin de önemine dikkat çekti. Belediye Meclisleri dışında kendini ifade etmek isteyen, şehrin yönetimine katkı sunmak isteyen insanların buluştuğu platformlar olduğunu belirten Çepni, “Kent konseyleri şehirlerin yerel parlamentosudur. Faydalı projelere farklı gözle bakabilen, değerlendirme yapabilen ve şehri yönetenlerle paylaşabilen yapılardır. Alınan kararların tavsiye niteliğinde belediye meclisinde gündem maddesi olması bu yapılanı ciddiyetini gösterir. Belediye başkanlarımızın da destekleriyle adeta şehrin her tarafı bu şekilde şehrin yönetimine katılmış oluyor. Kent Konseyi faaliyetlerini desteklediği için İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Bursa Kent Konseyi olarak zaman zaman çalışmaları birlikte yapmak istiyoruz. İnegöl Kent Konseyi ve İnegöl Belediyesi’nin ortak projelerinde Bursa Kent Konseyi olarak katkı sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kent konseylerinin şehirlerde önemli misyon üstlendiğini ifade etti. Bursa’nın potansiyeli, nüfusu, ticari aktivitesi itibariyle ülkenin 4’üncü büyük şehri olmasına rağmen aslında İstanbul’dan sonra 2’nci şehri olduğunu dile getirdi. Aktaş, bu tip hızlı büyüyen şehirlerde farklı projeler hayata geçirebilmek, dezavantajlı gruplara hitap edebilmek, rutin belediye çalışmaları haricinde faaliyetler yapabilmek adına kent konseylerinin önemli bir misyon taşıdığını söyledi. Bursa Kent Konseyi’nin çalışmalarından zaman zaman esinlendiklerini belirten Aktaş, “Bursa Kent Konseyi önderliğinde iki ayrı çalıştay yaptık. Ardından kendimiz mobilya çalıştayı ve tarım çalıştayı düzenledik. Şimdi de İnegöl için önem taşıyan çilek için çalıştay yapacağız. İnegöl Kent Konseyi’nin içinde oluşturduğu gruplar da Bursa Kent Konseyi’nden esinlenerek çalışmalar yapıyor. Bu da Bursa Kent Konseyi’nin çalışmalarıyla Türkiye’nin örnek konseylerinden olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

İnegöl’de Bursa’nın merkezden sonraki en büyük ilçesi olduğunu hatırlatan Aktaş, 250 bin nüfusuyla Bursa gibi bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade etti. Bursa Kent Konseyi’ne har zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de teşekkür eden Aktaş, İnegöl Belediye’sinin de Büyükşehir Belediyesi’yle çalışmalar hakkında istişare yaparak ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Belediye ziyaretinde sonra ise İnegöl Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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