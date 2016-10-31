Bursa ihracatta yüz güldürdü

Türkiye ihracatının yüzde 5,6 azaldığı eylül ayında Bursa’nın dış satımında yüzde 13,3’lük artış oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin eylül ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 azalarak, 10 milyar 935 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 0,7 düşüşle 15 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemlerde Bursa’nın dış satımı ise yüzde 13,3 artarak, 818 milyon 665 bin dolar, ithalatı da yüzde 14,6 yükselerek, 735 milyon 818 bin dolar oldu.

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