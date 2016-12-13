“Bursa gençler için fırsat”

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, göreve yeni seçilen Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Altepe, gençlere Bursa’nın sahip olduğu alt yapıyı iyi değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Sanayi ve üretim şehri Bursa’nın sosyo-kültürel alanda da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda iyi işler yapmak, bu şehirde çok mümkün. Gerekli alt yapı fazlasıyla var. Sizlerden Bursa’yı kent kültürü alanında da öne çıkartacak, şehre her alanda katkı sağlayacak çalışmalar yapmanızı bekliyoruz” dedi.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşme, Ankara Yolu’ndaki yeni belediye binasında yapıldı. Görüşmeye, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni de katıldı.

Büyükşehir Belediye Bakanı Recep Altepe, gençlik meclisi seçimlerinde oybirliğiyle göreve gelen Cakalıoğlu ile arkadaşlarını kutladı. Gençlere aldıkları bu önemli sorumlulukta başarılar dileyen Başkan Altepe, yaptığı konuşmada, marka şehir Bursa hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Öncü şehir kavramının lafla gerçekleşmediğini, bir şehrin öncü olabilmesinin alt yapı imkanlarıyla eşdeğer olduğunu kaydeden Başkan Altepe, Bursa’da tüm bu imkanların bulunduğunu dile getirdi. Konuşmasında, Bursa’nın ekonomide, sanayi ve üretimde, ihracatta İstanbul’un ardından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olduğunu söyleyen Başkan Altepe, “Gençlerden bu alt yapıyı iyi değerlendirmelerini istiyorum. Bursa’nın marka değerini her alanda daha da ileriye taşımalarını tavsiye ediyorum. Kent konseyimizin yaptığı faaliyetler tüm Türkiye’ye örnektir. Türkiye de dünyaya örnek oluyor. Yapılan çalışmaların da dünya çapında olması gerekiyor” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ise Türkiye’nin alanında en büyük ve en güçlü kurumu olan Bursa Kent Konseyi’nin örnek çalışmalar yaptığını söyledi. Başkan Altepe döneminde konseyin en üst çıtaya ulaştığını anlatan Çepni, “Büyükşehir Başkanımızın verdiği destekler yadsınamaz. Bugün bu seviyelere geldiysek ve yılda 2500 etkinlik bandına ulaştıysak kendisinin katkıları çok büyük. Hem sistemin iyi olması, hem yöneticilerin iyi olmasıyla başarı elde ediliyor. 420’yi aşkın kurumsal üyemiz, 4 Meclisimiz, 30 çalışma grubumuz ve yüzlerce gönüllümüz ile Bursa’nın çatısı konumundayız” dedi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu da ilk resmi ziyareti Başkan Altepe’ye gerçekleştirdiklerini vurguladı. Cakalıoğlu, Bursa ve gençlik için güzel hizmetler vermeyi planladıklarını ifade etti.

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