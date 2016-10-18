Bursa eski emniyet müdürü FETÖ’den gözaltına alındı

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü Halil İbrahim Doğan gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, daha önce Siirt ve Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Doğan’ı Bursa’daki adresinde yakaladı.

Ekipler, Doğan’a ait adreste arama da yaptı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum’a gönderildi. Doğan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

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