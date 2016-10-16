Bursa emniyetinde FETÖ operasyonu
16 Ekim 2016  //  By:   //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, “ByLock” kullandıkları iddiasıyla 27 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY mensuplarının kriptolu yazışma programı “ByLock”u kullandıkları belirlenen polislere yönelik soruşturması kapsamında, BursaEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkez, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin ve Hatay’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda aralarında Başpolis ve polis memurlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

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