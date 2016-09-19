Bursa emniyetinden okul önlerinde sıkı denetim

Bursa’da “Narkotim” ekipleri okul önlerinde kuş uçurtmuyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da 2016- 2017 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önleri ve çevresinde uyuşturucu ticareti ve asayiş olaylarına yönelik tedbirleri arttırdı.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı “Narkotim” ekipleri, araçlı, motorize ve yaya olmak üzeri çok sayıda personel ile Bursa’nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde sıkı kontrollere başladı. Okulla ilgisi olmayan kişiler, kimlik kontrolünden ve aramadan geçirilerek okul önlerinden uzaklaştırıldı. Okul çevresindeki kafe ve çay bahçelerinde oturanlar titizlikle arandı. Okul önlerindeki denetimin yıl boyu süreceği bilgisi paylaşıldı.

Kontroller göstermelik kalmasın

Veliler ise polis uygulamalarının göstermelik olmaması temennisinde bulundu. Özellikle lise öğrencilerinin sigara ve uyuşturucu alışkanlığının arttığını ifade eden veliler, “Kendi çocuklarımızı ilkokula götürürken bile okul çevresindeki liseli gençler yüzünden yürümekte güçlük çekiyoruz. Polisin uygulamasının sürekli olmasını, göstermelik kalmamasını istiyoruz” dediler.

Kaynak : İHA

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