Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklanan eski il emniyet müdürleri Ali Osman Kahya ve Hüseyin Çapkın’ın fotoğrafları Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün web sitesi ve emniyetteki panodan kaldırıldı.

FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Ali Osman Kahya ile Hüseyin Çapkın‘ın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sitesinde ve emniyetteki panoda yer alan resimleri kaldırıldı.

Hüseyin Çapkın’ın daha önce Adana’da da pano ve web sitesinden fotoğrafları kaldırılmıştı.