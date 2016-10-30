Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından ‘Demokrasi için El Ele’ temasıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde, 150 kişilik dev kadro seslendirdiği eserlerle Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından ‘Demokrasi içi El Ele’ temasıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ ile Bursalılar Cumhuriyetin 93. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’ndaki konsere, Bursalılar ilgi gösterdi.

Orkestra Şefi olarak Nilüfer Göl’ün yer aldığı konserde, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri, Bursa Mehter Ekibi, Bando şefliği ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’ndan oluşan 150 kişilik dev sanatçı kadrosu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle renklendirdiği programda,Anadolu’nun dört bir tarafına ait önemli eserler sanatçılar tarafından koro ve solo olarak seslendirildi. Seslendirilen marşlara Türk bayraklarını sallayarak eşlik eden Bursalılar, bazı eserleri de sanatçılarla birlikte söyledi. ‘Hababam Sınıfı’nı taklit ederek ‘Arkası gelmez dertlerimin’ şarkısını sahneleyen sanatçılar, dinleyenlerden yoğun alkış aldı. Konserin son bölümünde ise tüm sanatçılar aynı anda sahneye çıkarak Türk bayrakları eşliğinde salonu dolduranlarla birlikte ‘Memleketim’ şarkısını seslendirdi.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Muhsin Özlükurt, Bursa eski milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.