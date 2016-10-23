Bursa Buz pateni heyecanı Kültürpark’ta yaşanacak

Bursa Reşat Oyal Kültürparkı’na 12 ay kullanılacak bir buz pateni pisti yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da tüm yıl boyunca, geceleri de dahil olmak üzere faydalanılacak buz pateni pistinin, bu kış hizmete açılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Reşat Oyal Kültürparkı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Altepe, Bursa’nın yaşanabilir bir kalite ve turizm kenti olması hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Şehrimize yeni eserler ve tesisler kazandırmaya gayret ediyoruz. Bursa’nın gözbebeği olan, şehrin kalbinde ve yeni katılan alanlarla birlikte yaklaşık 500 bin metrekareye yaklaşan Kültürpark da kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri… Kültürpark’a değer katacak olan projeleri de gerçekleştiriyoruz. Onlardan biri de burada çalışmaları devam eden sentetik buz pateni pistimizdir” dedi.

“Kültürpark’a değer katacak”

Tesis tamamlanınca Kültürpark’ta 12 ay boyunca buz pateni yapılabileceğini söyleyen Başkan Altepe, “Kültürpark’ın tam merkezinde bulunan havuzun, küçük kısmı pek kullanılmıyordu. Köprüyle ayrılan ve atıl vaziyette olan bu alan biraz da sıkıntılıydı. Burayı daha iyi değerlendirmek istedik. Hem Kültürpark’a değer katacak hem Bursa’ya da buz pateni konusunda güzel bir alan kazandıracak en uygun yer olarak seçtik. İmalatlar başladı, çalışmalar yapılıyor. Burada bulunan 1000 metrekare pistte gençlerimiz buz pateni yapılabilecek” diye konuştu.

Başkan Altepe, idari binaları, soyunma odaları ve kafeteryalarıyla birlikte 1500 metrekareye ulaşan alanda gerçekleştirilecek projenin, toplam 2,5 milyon TL’ye (2,5 trilyon) mal olacağını belirtti. Çalışmalarda kaba inşaatın tamamlandığını söyleyen Başkan Altepe, “İnşallah bu kış burada buz pateni konusunda güzel etkinliklere imza atılacak. Bursa, yeni bir tesis kazanıyor. Kültürpark’a da değer ve hareket katacak güzel bir tesis oluyor. Bu tesisin özelliği devamlı hizmet verecek olmasıdır. Yaz kış ve aydınlatma sistemleriyle geceleri de burada buz pateni yapılabilecek. İsteyen herkes bu heyecanı yaşayacak” şeklinde konuştu.

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