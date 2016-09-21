Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde deprem

Paralel Yapıyla mücadele kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde 11 memur personel daha görevden uzaklaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülen soruşturmada 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan 11 personel daha paralel yapıyla mücadele kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve kuruluşlarda Paralel Yapı’yla ilişkisi bulunan personele yönelik soruşturmaların devam edeceği bildirildi.

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