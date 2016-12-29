Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni yıla hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016’yı 2017’ye bağlayan 31 Aralık Cumartesi akşamı ile 1 Ocak Pazar gününü vatandaşların güvenli ve huzurlu geçirebilmeleri için her türlü önlemini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, evrensel değere sahip bir şehir olan Bursa’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyleyerek, “Bursa, 2016 yılını değerli ve özellikli yatırımlarla tamamladı. Bugüne kadar ulaşımdan spora, tarihi kültürel mirastan çevreye kadar pek çok önemli yatırımı daha gerçekleştirdik. Bursa’nın her zaman olduğu gibi 2017 yılında da ‘ilk’leriyle gündeme gelen bir kent olmaya devam edeceğine inanıyoruz. 2017’nin tüm hemşehrilerimize sağlık, dostluk, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

BursaRay seferleri uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak BursaRay seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Cumartesi akşamı BursaRay işletimi 02.00’a kadar sürecek.

Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere https://burulas.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 444 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebilecekler.

Ekipler nöbette

Büyükşehir Belediyesi’nin kentte vatandaşların daha iyi ve huzurlu bir ortamda yeni yılı karşılayabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak. Denetimlerini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na, 444 16 00, 716 33 00, 261 52 40 ve ALO Belediye 153 no’lu telefonlara başvurulduğu takdirde vatandaşlara yardımcı olunacak. Şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla ‘Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

İtfaiye, 534 personelle görev başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 46 ayrı grupta 534 personel ve 110 araçla görevini sürdürecek. Bursalılar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 ve 7163417 numaralı telefonlarıyla yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.

Aralıksız hizmet

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile tüm ilçelerde kar yağışı ihtimaline karşı da tedbirlerini aldı. Ekipler, Bursa genelinde kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek. Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 153 numaralı telefona başvurabilecekler.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek. Vatandaşlar, her türlü şikayetlerini 185 no’lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Bursa’da her konudaki dilek ve şikâyetlere yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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