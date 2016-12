Bursa Belgeliği iki yeni eser daha kazandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin somut olmayan kültürel mirasını tanıtan eserleriyle adeta bir yayın evi gibi çalıştığını belirterek, ‘Nûn ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı’ ile ‘Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri’ adlı kitapların kent belgeliğine kazandırıldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin değerlerini geleceğe taşıyan adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Nûn ve Kalem’ ile ‘Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri’ adlı kitapların tanıtımı, Bayezid Paşa Medresesi’nde yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, evrensel bir değer olan Bursa’da tarihi değerlerin orijinal kimlikleriyle geleceğe taşındığına değinerek, “Tarihi ve kültürel değerlerimizi Bursa’ya kazandırmanın yanı sıra kentin bilgi birikimini de geleceğe taşıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, adeta bir yayın evi gibi çalışıyor ve kentin somut olmayan kültürel mirasını geleceğe taşıyoruz. Bursa belgeliğine kazandırılan yeni eserlerimiz ‘Nûn ve Kalem’ ile ‘Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri’ adlı kitaplarla bu döneminde kent belgeliğine kazandırılan 306. esere ulaştık” diye konuştu.

‘Nûn ve Kalem’ ile dünden bugüne Hüsn-ü Hat sanatı

Eserlerle ilgili bilgiler veren Başkan Altepe, ‘Nûn ve Kalem’ adlı eserin ‘Hüsn-ü Hat’ sanatının dünden bugüne tüm detaylarıyla ele alındığını belirtirken, ‘Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri’ adlı kitabın da Türkçe, İngilizce, Arnavutça ve Sırpça olmak üzere 4 dilde hazırlandığını ve kitabın Balkanlarda Türkiye lobisinin oluşturulması için önemli bir eser olduğuna dikkati çekti. Başkan Altepe, eserlerin hazırlık süreçleriyle ilgili de bilgiler vererek, “Meşhur bir söze göre Kur’an Mekke’de inmiş, Mısır’da okunmuş, İstanbul’da yazılmıştır. Kur’an’ın İstanbul’da yazılmasından kasıt tabii ki İslam yazı sanatının estetik zirvesine Osmanlı’da ulaşmasıdır. Ünlü Hattat Şeyh Hamdullah Efendi ile başlayan süreçte estetik ölçü ve hassasiyetler, hüsn-i hat sanatının en güzel örneklerini ortaya çıkarmıştır. Günümüz hattatları aracılığı ile bu gelenek sürdürülüyor” dedi.

Başkan Altepe, hüsn-i hat ürünlerinin genelde sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevkî, rikâ, ta´lik ve divanî gibi şekillerde olduğunu söyleyerek, “Bu şekillerin her birinin kendi içinde bir düzeni, üslûbu ve kaygısı vardır. Muin N. Eriş tarafından kaleme alınan ‘Nun ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı’ adlı bu eser, hat sanatımız hakkında bilgilerin yer aldığı bir kitaptır. Aynı zamanda özel hatlar ve hattatlarla yapılan söyleşilere yer vermesi de önemli bir boşluğu dolduruyor. Nun ve Kalem, kütüphanelerimizdeki yerini almanın yanında, hat sanatına gönül veren herkesin istifade edeceği değerli bir eserdir” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, ömrünü bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına adayan Muin Eriş’in, yeni kuşaklara ilham vereceğini de sözlerine ekleyerek, “Bu önemli eseri, Büyükşehir Belediyesi yayınları arasında kültür ve sanat âşıklarının beğenisine sunmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Osmanlı Türk medeniyetinin Balkanlardaki izleri

Bursa’nın her sokağına kitap yazılacak bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Bursa’nın Balkanlardaki etkisine işaret ederek, ‘Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri’ kitabının da önemine vurgu yaptı.

Başkan Altepe, Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca gittiği her bir coğrafyaya ilim, kültür, medeniyet ve hoşgörüyü de götürdüğünü belirterek, “Osmanlı bu önemli özelliklerini Balkanlara da taşımıştır. Orhangazi döneminde Süleyman Paşa ve Evrenos Gazi ile başlayan Balkan halkları ile ilişkiler, Sultan Murad döneminde doruk noktasına ulaşmıştır. Aynı dönemde Avrupa’da yaşam standartları ve yöneticiler ile halk arasındaki sosyal ilişkiler irdelendiğinde, Türkler tarafından bu bölgeye getirilen düzen ve anlayışın, dönemine göre oldukça ileri seviyede olduğu gözlemlenir. Bu gerçekleri tarihi arşivler ve o döneme ışık tutan tarihsel kaynaklar bize kanıtlıyor. Dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın her kesime eşit mesafeli yaklaşım ve anlayış ile gittikleri yerde başta bölge halklarının özgüvenlerini kazanan Osmanlılar, farklı dinsel inanç temsilcileri ve devlet adamlarının bu anlamda övgü ve desteklerini almışlardır. Aynı düstur ile yola çıkan Sultan Murad, kişiliği ile her anlamda bizlere örnek teşkil edecek özelliklere sahiptir” şeklinde konuştu.

Dört dilde hazırlandı

Başkan Altepe, Bursa’dayken ilim ve fikir adamları ile elverdiğince birlikte olmaya gayret gösteren Sultan Murad’ın manevi hayatın güzelliklerini yaşadığını, bu anlamda aldığı pozitif enerjiyi hayatının her safhasında, çevresine hissettiren bir kimlik olduğunu anlattı. Sultan Murad’ın 28 yıllık hükümranlığı boyunca katıldığı 37 büyük savaşı kazanarak, önemli fetihler ile ülke topraklarını genişletip, devletini imparatorluğa değin taşıyan bir kişi olduğunu da söyleyen Başkan Altepe, “Alçak gönüllüğü, ince ruhluluğu, hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin insana olan sevgisi, saygısı ile örnek bir kişi olan Sultan I. Murad, şehit olduğu topraklara gerçek anlamda barış, adalet ve huzuru getiren, bu amacını gerçekleştirmek adına canı pahasına mücadele etmiştir. Bu büyük şahsiyetin, insani duygularla gerçekleştirmeyi arzu ettiği halklar arasındaki toplumsal barışı tesis etmek adına, onun dünya ve insanlığa bakış açısı ve prensipleri doğrultusunda, bölge barışına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla dört dilde hazırladığımız kitapta emeği geçen Prof. Dr. Halil İnalcık’a Allah’tan rahmet dilerim. Ayrıca kitaba araştırma ve yazılarıyla katkı koyan Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Osman Çetin ve Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Kültür AŞ ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Altepe’ye teşekkür

‘Nûn ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı’ adlı eserin meydana getirilmesinde yoğun emek veren Muin N. Eriş de hat sanatıyla tanışmasını, bu sanata duyduğu aşkın başlamasını ve kitabın hazırlık sürecini katılımcılara anlattı. Sanata duyduğu aşkın ve sanat yolculuğunun 1955 yılında 15 yaşındayken, babasının kendisine verdiği bir levhayla başladığını anlatan Eriş, eserin hazırlığında kendilerine destek olan Başkan Altepe’ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile eserlerin hazırlığında destek olan Bursa Araştırmaları Merkezi ve Bursa Kültür AŞ temsilcilerinin de katıldığı tanıtım toplantısının sonunda Muin N. Eriş, ‘Nûn ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı’ adlı kitabını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe için imzaladı.

