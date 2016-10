Bursa Barosu’ndan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı

Bursa Barosu tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı. Hazırlanan metni kamuoyu ile paylaşan Avukat Bilge Arıcıoğlu, yıllardır kurulamayan TBMM Çocuk Hakları Komisyonu’nun önemine vurgu yaptı.

Bursa Barosu Başkanlık Makamında yapılan basın açıklamasında, Bursa Barosu Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı Avukat Ekrem Tekin, Bursa Barosu’nun seçilmiş Başkanı Avukat Gürkan Altun ile Bursa Barosu’na kayıtlı avukatlar katıldı.

11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü nedeniyle hazırlanan basın açıklaması metnini kamuoyuna Avukat Bilge Arıcıoğlu aktardı.

Açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

Türkiye, Peru ve Kanada tarafından yapılan girişimler sonucunda 11 Ekim günü Birleşmiş Milletlerin aldığı bir kararla 2012 yılından bu yana “DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Günün amacı; kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi, onların güçlendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimlerine yatırım yapılmasını teşvik etmektir.

Kız çocuklarının eğitime katılım olasılığı oranı, erkek çocuklarının eğitime katılım olasılığı oranından %21 daha düşüktür. Bununla birlikte, ilköğretimde kızların eğitimi önünde engel oluşturan birçok faktör, erkek çocuklarının eğitimi üzerinde belirleyici değildir. Türk eğitim sisteminde cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için somut adımlar atılmalıdır. Unutulmamalıdır ki eğitim alacak olan çocuklar daha güçlü nesilleri beraberinde getirecektir.

Kız çocuklarımızı korumanın, onların tüm insan haklarından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamanın ve kız çocuklarımızı güçlendirmenin en etkili yolu kuşkusuz ki iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır. Peki eğitim almalarını sağlarken çocuklarımızın vücut ve ruhsal bütünlüğünü ne kadar koruyabiliyoruz? Türkiye’nin çocuk hak ve ihlallerinde notu günden güne düşerken, istismara uğrayan kız çocuklarının oranın %68e yükselmektedir. Ancak artan bu oranlara rağmen Anayasa mahkemesi çocuk hakları sözleşmesine aykırı kararlar vererek ilgili hükümleri iptal etmiştir. TCK 103. maddesindeki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına ilişkin hükmünü ve yine aynı maddenin cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.” Şeklindeki 2.fıkrası da ceza belirlemede hakime takdir yetkisi tanımaması üzerine iptal edilmiştir. Yasama organına iptal edilen maddelerin düzenlenmesine ilişkin verilen süre de Çocukların yüksek yararını gözeten ve bu konuda uzmanlaşan kişilerin oluşturduğu bir komisyondan mutlak suretle takviye alınmalıdır.Yıllardır söylediğimiz gibi mecliste Çocuk hakları komisyonun kurulması bu nedenle büyük önem teşkil etmektedir.

Çocuk istismarcılarına ceza indirimi, iyi hal gibi cezayı düşürecek insiyatifleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kız ve erkek çocuğu ayrımı yapmadan tüm çocuklarımız için haklarının takipçileri olacağımızı bugün vesilesi ile bir kere daha kamuoyuna bildiririz.

