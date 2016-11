Bursa anlatılmaz yaşanır

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Heykel’de bulunan Tarihi Valilik Hizmet Binasında, ‘Evliya Çelebi Projesi’ kapsamında Bursa’ya gelen, Belçika’da doğup büyüyen yaklaşık 30 gurbetçi öğrenciyi misafir etti.

Ziyarette konuşan Vali Küçük: “Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Sizi burada görmekten çok mutluyuz. Çoğunuz Belçika doğumlu ama tabi memleketiniz, ana vatanınız Türkiye. Öyle tahmin ediyorum ki Bursa’ya ilk ziyaretiniz. Bursa hüdavendigar şehri, Osmanlı’nın ilk başkenti. Muhteşem bir şehir, her köşesinde tarihi bir hikaye, anıt ve eser göreceksiniz. Pek çok çınar ağacı var burada, bunlar 600 yaşında, 500 yaşında. Her birinin hikayesi var, her biri değişik tarihi olaya şahitlik yapmış. Aynı zamanda doğal güzellikleri var.Uludağ Türkiye’nin ilk kayak merkezi. Sadece kışın değil yazın da insanların seve seve çıktığı, kaldığı, yazın o bunaltıcı günlerde ferahladığı bir mekan. Bunun dışında ilçeleri, kanyonlar, vadiler, nehir kenarları hepsi ayrı bir güzellik. Aynı zamanda çok stratejik bir konuma sahip Bursa. İstanbul’un alınma hikayesinin temelinde burada Türklerin güç ve enerji toplaması, büyüyüp serpilmeleri, çoğalmaları böyle bir stratejik yerde mümkün olmuş. Bursa çok önemli bir tarım merkezi, Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en büyük sanayi şehri. Nüfus olarak 4. sanayi olaraksa Türkiye’nin 2. şehri. Burada gezeceğiniz çok fazla yer var ama süreniz kısıtlı anladığım kadarıyla. Ancak şunu söyleyebilirim ‘Bursa anlatılmaz yaşanır’.”dedi.

Günün anısına öğrencilere Bursa’yı anlatan kitap hediye takdim eden Vali Küçük, ziyaretçileri ile toplu fotoğraf çektirdi.

