Burkay: “Bursa, Türkiye’nin motivasyon kaynağı oldu”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın 2016 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 11 artırarak 13 milyar dolara çıkardığını söyledi.



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 22 yıldan bu yana çalışmalarını sürdüren Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun bu ayki toplantısının konuğu oldu. İbrahim Burkay, ortak akıl ve istişare kültürü ile şekillenen projelerinin Türkiye’nin hedefleriyle bütünleştiğini ifade ederek, “Ülkemiz, Bursa gibi şehirlerimizin liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır. Bursa iş dünyası olarak, küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen geçen yıl da ürünlerimizi 180’den fazla ülkeye göndermeyi başardık. Önceki yıllarla aynı rakamlara ulaşmanın bile başarı sayılabileceği bir dönemde, üstün bir performans sergileyerek ihracatımızı yüzde 11’den fazla artırarak, 13 milyar dolara ulaştırdık. Performansımızla Türkiye ekonomisine moral verdik. Bursa’mız, yeni başarılar için ülkemize motivasyon kaynağı oldu” diye konuştu.

Başkan Burkay, BTSO olarak Türkiye ekonomisine yön veren çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ayrı bir önem verdiklerini söyledi. 2013 yılından bu yana düzenlenen ‘İftar Sofraları’ organizasyonlarında 250 binden fazla kişiyi misafir ettiklerini hatırlatan Burkay, “Bursa’daki birçok sivil toplum kuruluşlarla olduğu gibi Gönüllü Kuruluşlar Platformu bünyesinde yer alan derneklerimizle birlikte önemli faaliyetlere imza attık. Bu çalışmaların yanı sıra diğer projelerimize bu yıl da devam edeceğiz. Sadece ekonomik kalkınma değil, sosyal sorumluluk projelerinde de desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bursa insani yardımlarda da örnek oldu

İbrahim Burkay, BTSO olarak insani yardımlar konusunda da üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade etti. Geçen ay Bursa Valiliği öncülüğünde Suriyeli mülteciler için yaklaşık 40 Tırlık yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini belirten İbrahim Burkay, savaş ve yoklukla birlikte zorlu kış şartlarıyla da mücadele eden Bayır Bucak Türkmenlerine önemli yardımlarda bulunduklarını hatırlattı. BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın ortak aklının bir parçası olan Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun çalışmalarının da her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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