BUMEP ve BENMEP’de sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi tarafından tam donanımlı otobüslerle mahallelerde ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen ücretsiz Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile 2641 kursiyere, Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) kapsamında ise 278 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı törende ayrıca, planlanan eğitimlerde 80 ve üzeri puan alan kursiyerler arasında yapılan çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Bursa Mobil Eğitim Projesi ve Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi ile binlerce insanı nitelikli iş gücü haline getirmeye devam ediyor. Annelerin çocuklarının eğitimine daha fazla katkı sağlayabilmesini amaçlayan BUMEP eğitimlerinden faydalanan 2641 kursiyer ile Türkiye’de ilk kez engelli vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen BENMEP eğitimlerine katılan 278 kursiyer, Merinos AKKM Osmangazi Salonu’ndaki törenle sertifikalarına kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUMEP ile BENMEP’in ücretsiz bilgisayar ve internet eğitimlerinin verildiği gelişim ile eğitim programı olduğunu hatırlattı. Projeyle mahalle mahalle vatandaşların ayağına gidilerek eğitim verildiğini söyleyen Başkan Altepe, “Eğitimlere 2011’de başlayan BUMEP otobüsleri, Bursa’nın mahallelerini karış karış gezerek bayanlara eğitim veriyor. Ülkemizde kadınların eğitimlerine yeni bir soluk getiren proje, ev hanımlarının her açıdan donanımlı olması için atılmış önemli adımlar birisidir. Kadınların eğitilmesi, yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemlidir. Teknolojiye ayak uydurmakta zorlanan, çocuklarıyla iletişim sıkıntısı yaşayan tüm bayanların yardımına koşuyor. Çağın yeniliklerinden korkmak yerine, yenilikleri bizzat kullanarak çocuklarını yönlendirilmesine yardımcı oluyor” dedi.

Başkan Altepe, ev hanımlarına yönelik düzenlenen BUMEP’in yanı sıra toplumda dezavantajlı konumda bulunan engelli vatandaşlara yönelik organize edilen BENMEP’in de meslek edindirme hedefini taşıdığını söyledi. Son düzenlenen programla Bursa genelinden 278 engelli vatandaşın evlerinden alınarak eğitim mekanlarına taşındığını ve meslek edinerek toplumda yer almak için ön adım attığını dile getiren Başkan Altepe, “Üretebilmek ve ekonomiye katkı sağlayabilmek önemlidir. Onun için onları evlerinden alıp bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarım gibi bölümlerde eğitiyoruz. İnşallah bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Programda, kursiyerler de söz alarak mahallelerine bu hizmeti getiren Başkan Altepe ile ekibine teşekkür etti. Konuşmasının ardından Başkan Altepe’ye, kursiyerler adına Asiye Öztürk isimli vatandaş tarafından çiçek takdim edildi. Törenin sonunda Başkan Altepe, kursiyerlere sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda ayrıca, kurs bitiminde yapılan sınavda 80 ve üzeri puan alan kursiyerler arasında çekiliş yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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