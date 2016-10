BUİKAD çocuklar için koştu

Geçen yıl Türk Eğitim Vakfı Bursa Öğrenim Birimi öğrencilerine destek toplayabilmek için koşan BUİKAD üyeleri, bu yıl hem öğrenciler için destek istedi hem de kadının toplumumuzdaki yerini vurgulayan özel thishirtleri ile farkındalık yaratmaya çalıştı.



BUİKAD , gönüllü koşucu üyeleriyle, kadınların iş hayatındaki rolünün yanında , anne, eş gibi diğer bir çok yönünü ve sorumluluklarının varolduğunu, tüm bu rollerine bağlı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan kadınların bu sorumluluklarının ve zorluklarının farkına varılması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.

09 Ekim Pazar günü koşulan Eker I Run koşusunda 30 BUİKAD üyesi ;

“Biz harekete geçtik ,attığımız her adımla TEGV’in Bursa Öğrenim Birimindeki çocukların alacakları eğitimlerle daha aydınlık bir geleceğe ulaşmalarına katkıda bulunmak için koşuyoruz, sizde harekete geçin ve TEGV Hesap no (TL) : 1000000 IBAN No : TR74 0006 7010 0000 0001 0000 00 Hesabına bağışlarınızla destek verin” dediler.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV); tam 20 yıldır ilköğretim çağındaki çocukların mutlu bir çocukluk geçirmeleri ve geleceğe donanımlı hazırlanmaları için devlet tarafından verilen temel eğitimi tamamlayıcı çalışmalar yapıyor. Yaptıkları çalışmalar ile 2 milyondan fazla çocuğumuz bugün geleceğinden daha umutlu!

Sporcu olmadığı halde yarışta yeterli performansı sağlayabilmek adına 2 aydan beri Bursa Adım Adım ekibi ile düzenli antrenmanlara katılan BUİKAD üyeleri 13 Kasım da koşulacak 38.Vadofone Avrasya Maratonu içinde bir takım oluşturarak STK ları için hem farkındalık hem destek koşuları yapmaya devam edecek.

Haftada 2 gün antrenmanlarına devam eden amatör koşularımız adım adım iyilik peşinde koşmaya da devam edecek.

