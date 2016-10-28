BUDO’dan sefer iptali

Marmara’da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun bugün yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



BUDO tarafından iptal edilen seferler:

28.10.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO tarafından iptal edilen seferler:

28-10-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

28-10-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

28-10-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

28-10-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

28-10-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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