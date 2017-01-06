BUDO’da seferler iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa(Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa(Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa(Mudanya)
İDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
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