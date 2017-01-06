BUDO’da seferler iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa(Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa(Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa(Mudanya)

İDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:

06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

SON GÜNCELLEME: 08.50

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