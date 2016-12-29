BUDO’da bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.



BUDO’nun iptal seferleri:

29.12.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

29.12.2016 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO’nun iptal ettiği dış hat seferleri:

29-12-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-12-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-12-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 14:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 15:00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

29-12-2016 18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot

29-12-2016 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

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