BUDO ve İDO seferlerine iptal
29 Kasım 2016  //  By:   //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun resmi internet sitesinde yer verilen bilgiye göre,

Saat 08.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO’da iptal olan seferler ise şöyle,

29-11-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-11-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-11-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-11-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-11-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-11-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

SON GÜNCELLEME: 08.45

About the Author :

Related News

Leave a reply