BUDO ve İDO seferlerine iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun resmi internet sitesinde yer verilen bilgiye göre,

Saat 08.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

İDO’da iptal olan seferler ise şöyle,

29-11-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-11-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-11-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-11-2016 11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-11-2016 12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

29-11-2016 12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

SON GÜNCELLEME: 08.45

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