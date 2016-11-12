BUDO Sirkeci`deki iskeleye taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak meydan düzenleme projesi kapsamında Kabataş iskelesi deniz trafiğe kapatılırken, BUDO gemileri yarın dan (12 Kasım 2016) itibaren Sirkeci’de tahsis edilen Katip Çelebi İskelesini kullanmaya başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak “Kabataş Vapur iskeleleri “Kabataş Meydan Düzenlemesi, Transfer Merkezi ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı” nedeniyle Kabataş’taki vapur iskeleleri yaklaşık 2 yıl deniz trafiğine kapatılmıştı. Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımının önemli bir markası haline gelen BUDO için Sirkeci’de tahsis edilen iskeledeki tadilat çalışmaları tamamlanıncaya kadar da BUDO Kabataş iskelesini kullanmaya devam etmişti.

Yeni rota Sirkeci

İstanbul Kitapçısının bulunduğu alandaki Katip Çelebi İskelesinde tadilat çalışmaları tamamlandı. Kabataş iskelesinin de tamamen kapatılmasının ardından BUDO, 12 Kasım Cumartesi (YARIN) gününden itibaren Katip Çelebi iskelesini kullanmaya başlıyor. Sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Mudanya – Kabataş arasındaki seferler, artık Mudanya Sirkeci Katip Çelebi iskelesi arasında yapılacak.

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