BUDO seferlerine iptal

Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle BUDO’nun deniz otobüsü Bursa seferleri iptal edildi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO’daki iptal seferler:

08.11.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

08.11.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO’da ise an itibariyle herhangi bir Bursa seferi iptal edilmedi.

(SON GÜNCELLEME: 09.01)

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