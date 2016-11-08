BUDO seferlerine iptal
Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle BUDO’nun deniz otobüsü Bursa seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
BUDO’daki iptal seferler:
08.11.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
08.11.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
İDO’da ise an itibariyle herhangi bir Bursa seferi iptal edilmedi.
(SON GÜNCELLEME: 09.01)