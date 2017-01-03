BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Saat 10.30’daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi ile 16.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.

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