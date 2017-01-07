Bu soğukta kimse sokakta kalmasın

Bursa’da kış karla birlikte şiddetli bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda sokakta kalan yardıma muhtaç birini görürseniz hemen yetkililere haber verin!



Bursa’da kar yağışı cumartesi günü kesilecek. Hava kar yağışıyla birlikte oldukça soğudu.

Bu buz gibi havalarda sokakta kalan birini görürseniz hemen belediye koordinasyon merkezi olan 153’ü ya da Ürünlü’deki barınma evi 442 87 35’i arayın.

Yetkililer sokakta kalan yardıma muhtaç kişilere ulaşarak yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Bu numaralara ulaşamama halinde 155’i de arayak polis ekiplerinin belediye yetkilileri ile irtibat kurmasını sağlayabilir ve sokakta kalan insanlara yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken ilgililere haber vermek.

Unutmadan bu numaraları da not edin!

POLİS İMDAT 155

HABER MERKEZİ 270 5331

NÖBETÇİ MÜDÜRLÜĞÜ 270 5050

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SANTRALİ 270 5000

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 234 7701

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 271 4336

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 211 2312

BÖLGE TRAFİK DNT. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 211 0792

NİLÜFER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 245 8010

Nilüfer Polis Merkez Amirliği 246 7221

Beşevler Şehit İsmail Özbek Pol.Merk.A. 451 6960

Görükle Polis Merkez Amirliği 483 6757

OSMANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 220 4456

Çarşı Polis Merkez Amirliği 224 0068

Bağlarbaşı Polis Merkez Amirliği 270 5555

Merinos Polis Merkez Amirliği 271 4357

Çekirge Polis Merkez Amirliği 234 5656

Emek Polis Merkez Amirliği 243 8883

Demirtaş Polis Merkez Amirliği 271 2414

Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkez Amirliği 271 4358

YILDIRIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 361 5064

Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği 366 8236

Işıklar Sönmez Polis Merkez Amirliği 361 5082

Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği 368 3133

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