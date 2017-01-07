Bu soğukta kimse sokakta kalmasın
07 Ocak 2017  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bursa’da kış karla birlikte şiddetli bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda sokakta kalan yardıma muhtaç birini görürseniz hemen yetkililere haber verin!

Bursa’da kar yağışı cumartesi günü kesilecek. Hava kar yağışıyla birlikte oldukça soğudu.

Bu buz gibi havalarda sokakta kalan birini görürseniz hemen belediye koordinasyon merkezi olan 153’ü ya da Ürünlü’deki barınma evi 442 87 35’i arayın.

Yetkililer sokakta kalan yardıma muhtaç kişilere ulaşarak yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Bu numaralara ulaşamama halinde 155’i de arayak polis ekiplerinin belediye yetkilileri ile irtibat kurmasını sağlayabilir ve sokakta kalan insanlara yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Tek yapmanız gereken ilgililere haber vermek.

Unutmadan bu numaraları da not edin!

POLİS İMDAT     155
HABER MERKEZİ                                                           270 5331
NÖBETÇİ MÜDÜRLÜĞÜ       270 5050
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SANTRALİ                              270 5000
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 234 7701
ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ   271 4336
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ         211 2312
BÖLGE TRAFİK DNT. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ                211 0792
NİLÜFER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                  245 8010
Nilüfer Polis Merkez Amirliği                                           246 7221
Beşevler Şehit İsmail Özbek Pol.Merk.A.         451 6960
Görükle Polis Merkez Amirliği   483 6757
OSMANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                220 4456
Çarşı Polis Merkez Amirliği     224 0068
Bağlarbaşı Polis Merkez Amirliği        270 5555
Merinos Polis Merkez Amirliği                                   271 4357
Çekirge Polis Merkez Amirliği                                   234 5656
Emek Polis Merkez Amirliği                                      243 8883
Demirtaş Polis Merkez Amirliği                                  271 2414
Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkez Amirliği                   271 4358
YILDIRIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                 361 5064
Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği                                      366 8236
Işıklar Sönmez Polis Merkez Amirliği                            361 5082
Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği                               368 3133

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