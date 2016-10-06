Bu pazara kadınlar akın ediyor

MARKALI tekstil ürünlerinin uygun fiyata satıldığı pazaryerleri kadınların akınına uğruyor.İzmir’de Hatay Pazaryeri de bunlardan biri. Üç tanesi 5 liraya tişört, tanesi 2.5 liraya şal satılıyor.



Her salı sadece tekstil üzerine ürünlerin satıldığı Hatay Pazaryeri’nde en modaelbiselerden en gözde takılara, en trend çantalardan en alımlı ayakkabılara kadar kadınların tercih edeceği ürünler tezgahta satılıyor.

Müşterilerinin tamamı kadın olan pazaryerinde tezgahların etrafını kuşatan kadınlar, bazen tek kalan ürün için mücadele ediyor. Esnaf da sürümden kazanarak kar etmeye çalışıyor.

Kaynak : DHA

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