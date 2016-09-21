Bu kış çok sert geçecek

Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklıkların yaşanmasına neden olan El Nino atmosfer olayının sonra erip, La Nina’nın başladığını ve bu nedenle soğuk ve aşırı yağışlı bir döneme girildiğini belirtti.Şen’in verdiği bilgiye göre kış soğuk geçecek, ciddi kar yağışı olacak.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Şen, yaptığı açıklamada, dünya ve Türkiye’de uzun süredir etkili olan El Nino nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını ve ciddi manada kuraklık yaşandığını söyledi.

Şimdi yeni bir döneme girildiğini anlatan Şen, şöyle devam etti: “Hava ve iklim koşullarındaki değişimler günlük hayatımızı oldukça etkileyebiliyor. El Nino nedeniyle bunu bu sene yakından yaşadık. Şubattan bu yana üst üste sıcaklık rekorları kırıldı. Bir süredir yaşanan El Nino mayısla birlikte sona erdi. Şimdi de onun yerine La Nina geliyor. La Nina, El Nino’nun tersi bir atmosfer olayı. El Nino’da Orta ve Doğu Pasifik deniz yüzey suyu ısınıyordu. La Nina da ise deniz yüzey suyu soğuyor. Eylül itibarıyla dünya ve Türkiye bu akımın etkisine girmeye başladı. Bu nedenle sıcaklıklar düşmeye başladı. Bu akım, yavaş yavaş etkisini artıracak. Özellikle sene sonuna doğru dünyada ve ülkemizde La Nina’nın etkisi yüzde 75’e çıkmış olacak. Özellikle 2017’de etkili olacak. Bu süreçte hava şartlarında önemli değişim olacak.”

Şen, La Nina’nın en son 2010-2012 arasına görüldüğü ve atmosfer olaylarında önemli değişikliklere neden olduğunu aktardı.

SICAKLIK DÜŞECEK

Her El Nino’dan sonra La Nina döneminin yaşandığını dile getiren Şen, “El Nino aşırı sıcak ve kuraklığa yol açıyordu. La Nina ile ise tam tersi yaşanacak. Böyle dönemlerde dünya genelinde sıcaklık düşük, yağışlar fazla olur. La Nina’nın etkili olduğu 2011’de dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de Doğu Asya’da aşırı yağış ve sel felaketleri meydana geldi. Muhtemelen bu dönemde de aynı olaylar meydana gelecek. Ancak etkisi her ülkede aynı olmayabilir. Bazı ülkelerde daha etkili, bazıların da daha az etkili olabilir” dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, söz konusu olayın Türkiye’de de görülmeye başlandığını vurgulayarak, “Türkiye’de bu hafta 10 günlük soğuk hava dalgasına girdik. Bu dönem yağışlı ve soğuk geçecek. Sıcaklıklar hazirandan beri ilk defa normalin altına düştü. Bu süreçte İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye kadar düşebilir. Yalnız bu soğuk hava geçici olacak. Cumartesiden itibaren ısınma var ancak tekrar soğuk gelecek. Bu soğuk da bir süre kalıcı olmayacak.” diye konuştu.

Sonbaharın yine de sıcak geçeceğini anlatan Şen, “Ancak kış soğuk geçecek. Ciddi karyağışı olacak. Özellikle aralıktan itibaren soğuk bir dönem yaşayacağız. El Nino ya da La Nina gibi atmosfer olayların bize etkisi bazı ülkelere kıyasla çok olmasa da ne kadar etkili olduğunu bu yaz gördük. Yani La Nina’nın başlamasıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de yağışlı ve düşük sıcaklıkların yaşanacağı bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

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