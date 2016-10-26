Bu ilaçları satan eczaneler yandı!

İstanbul’da denetimde dolabında çıkan bozuk ilaçları imha etmesi istenen eczacının aynı ilaçları satmaya devam ettiği belirlendi. Eczacıya 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Bahçelievler’de ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ilçe genelindeki eczanelere yönelik rutin denetimler gerçekleştirdi. Yetkililer, 17 Eylül’de gittikleri Yayla Mahallesi’ndeki Ünlü Eczanesi’nde ilaç dolaplarında bir aksaklık saptadı. İddiaya göre, 2-8 derece olması gereken dolabın termometresi 0 dereceyi gösteriyordu. Kontrol ekibi, bozulduklarını gerekçe göstererek ilaçların imha edilmesi için tutanak tuttu. İlaçlar imha işlemi için eczanede bırakıldı. Sağlık Müdürlüğü Denetim Ekibi, 17 Aralık’ta aynı eczanede bir kez daha denetim yaptı. Ancak bu sırada imha edilmesi için tutanak karşılığında bırakılan soğuk zincir ilaçlarının imha edilmediği ve hastalara satıldığı belirlendi.

ECZACI: DOLAP BOZUK DEĞİL

Bunun üzerine Ünlü Eczanesi’nin sahibi Ü.Ü. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 5 Mayıs’ta eczacı hakkında, “Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti” yapmak suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra, bin 500 güne kadar da adli para cezası istemiyle dava açıldı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye savunma dilekçesi sunan eczacı Ü.Ü., suçlamaları reddetti. Ü.Ü., dilekçede maddi bir hata sonucu söz konusu imha tutanaklarının tutulduğunu ileri sürüp özetle şöyle devam etti: Dolaba baktığımda derecenin dolabın arkasındaki duvara temas ettiğini fark ettim. Termometreyi duvardan ayırdığımda 4 dereceyi gösterdiğini fark ettim. Dolayısıyla dolabın ısısı ideal derecededir.”

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